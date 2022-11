Ggz-instelling Altrecht in Utrecht getroffen door datalek; gegevens van deel van de cliënten op straat

Een deel van de cliënten van ggz-instelling Altrecht in Utrecht is slachtoffer geworden van een datalek. Het gaat om cliënten die gebruikmaken van Carenzorgt, een digitale omgeving van softwareleverancier Nedap. Gebruikers kunnen in dit programma hun medische gegevens bekijken.

Altrecht is sinds 25 oktober op de hoogte van het datalek. Softwareleverancier Nedap heeft gelijk maatregelen genomen, maar ondanks dat werd er toch informatie uit Carenzorgt gedownload. De politie onderzoekt nog of de gedownloade informatie ook verspreid is, maar daar zijn volgens Altrecht vooralsnog geen aanwijzingen voor. Wel is er inmiddels een verdachte aangehouden.

Uit het politieonderzoek moet nog blijken wat het datalek precies betekent voor de cliënten die gebruikmaken van Carenzorgt. De raad van bestuur van Altrecht ‘betreurt het incident ten zeerste’. “Privacy en beveiliging van cliëntgegevens vinden wij uitermate belangrijk en wij hebben hier voortdurend aandacht voor. We doen er samen met onze leveranciers alles aan om situaties als deze te voorkomen”, staat op de website van Altrecht. “Uiteraard zijn we ook met de leverancier van Carenzorgt (Nedap) in gesprek over dit incident.”