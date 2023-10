Gigantische Maquettes van Paul Wolters te zien op Lego World in Utrecht; ‘Het is een marketingtruc’

Samen met zo’n 15 andere mensen bouwt Paul Wolters aan gigantische maquettes van Legosteentjes. Zes daarvan zijn nu te zien bij Lego World in de Jaarbeurs in Utrecht. “Het is vanuit Lego een marketingtruc, waar wij met veel plezier aan werken.”

Na drie jaar afwezigheid is Lego World afgelopen week geopend in de hallen van de Jaarbeurs en mensen kunnen tot en met dinsdag 24 oktober een kijkje nemen. Het evenement is zowel gericht op kinderen als volwassenen. Bezoekers kunnen zelf de handen uit de mouwen steken door aan de slag te gaan met de kleurrijke steentjes of de vele, en vaak ook imposante, bouwwerken van anderen bewonderen.

Zo ook de maquettes van Paul Wolters uit Maastricht. Wolters is voorzitter van een Legovereniging en ruim tien jaar geleden vroeg het Deense bedrijf of hij een stad na kon bouwen die destijds op de posters van Lego te zien waren. “Dat leek ons wel leuk en zo zijn wij langzaamaan begonnen.”

Eiffeltoren

Wolters staat op Lego World naast een grote tafel met daarop een maquette. De Eiffeltoren, windmolens en het station springen direct in het oog, maar wie goed kijkt ziet allerlei details. Wolters wijst bijvoorbeeld op de auto die door de vangrail is gereden en waar hulpdiensten naartoe snellen.

“Wij zijn ooit begonnen met bouwen en de maquette wordt steeds groter. Inmiddels zitten hier ongeveer 3 miljoen Legosteentjes in verwerkt. Het meest trots ben ik op de hangende trein. Dit is het nieuwste onderdeel en deze hebben wij zelf verzonnen.”

Truc

In de maquette zijn echter ook veel bouwwerken te vinden die Lego verkoopt. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de Eiffeltoren”, vertelt Wolters. “Wij krijgen steentjes van Lego om deze maquette te bouwen. Op Lego World wordt het door veel mensen bekeken en een deel daarvan zal denken; ‘o mooi die Eiffeltoren, die wil ik ook bouwen’. En die kunnen ze vervolgens kopen bij Lego. Het is dus eigenlijk een marketingtruc, waar wij met veel plezier aan werken.”