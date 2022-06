Gijs probeert met behulp van posters in Utrecht zijn ‘liefde’ te vinden

Gijs kwam onlangs iemand tegen die hij wel leuk vond, maar hij verloor het telefoonnummer van deze persoon. Nu probeert hij door middel van een posters in Utrecht zijn ‘liefde’ te vinden.

“Ik vroeg je om een hijsje, je gaf me je vape. Je keek naar mij en ik was betoverd, we dansten en we kusten. Ik vroeg je om je nummer maar onze telefoons waren leeg. Jij schreef ‘m op, ik raakte het kwijt. Je naam ben ik vergeten maar jou zeker niet”, is te lezen op de poster.

Mogelijk was de persoon waarnaar Gijs op zoek is ook niet op de hoogte over zijn naam. Hij sluit de tekst namelijk af met: “Geen Geert, maar Gijs.” Helemaal onderaan staat een e-mailadres waarop Gijs te bereiken is.

Of Gijs echt op zoek is naar de persoon, of dat hem om een grap gaat is niet bekend.