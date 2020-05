Glashelder weer: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam te zien vanaf de Domtoren

Hoewel de bewolking in de middag toenam was het vandaag heel helder weer. Zo helder dat zowel Amsterdam, Den Haag en Rotterdam te zien waren van de Domtoren.

Eigenlijk had er nu een lift moeten staan bij de Domtoren waar menig bezoeker eindelijk het icoon van Utrecht had kunnen bezoeken. Door de bekende reden – de coronacrisis – is ook de toren dicht en laat de lift nog op zich wachten.

Dat het de moeite loont om naar boven te gaan, blijkt wel uit deze foto’s. Omdat men nu hoger dan ooit de Domtoren op kan is het uitzicht ook goed. Dat gecombineerd met het heldere weer zorgt ervoor dat er heel ver gekeken kan worden. De vier grote steden; Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en natuurlijk Utrecht zijn zo te zien.