Glazenwasser gered uit vastzittend bakje op achtste verdieping van het Stadskantoor in Utrecht

Bij het Stadskantoor in Utrecht is maandagochtend een glazenwasser vast komen te zitten in de buitenlift. Hulpdiensten zijn uitgerukt om hem te bevrijden. De glazenwasser is na ongeveer een uur met een hoogteredder begonnen aan de afdaling naar de grond, waar hij rond 12.45 uur veilig is aangekomen.

Het bakje bevond zich op tientallen meters boven de grond, ter hoogte van de achtste verdieping van het Stadskantoor. Hulpdiensten rukten uit om de man te bevrijden. De brandweerauto kon niet goed onder het bakje van de glazenwasser komen. Er werd een team van hoogteredders ingeschakeld om de man te redden.

Een hoogteredder is langs de buitenkant van het gebouw naar boven gegaan om de glazenwasser uit het bakje te halen. De hoogteredder is vervolgens samen met de glazenwasser afgedaald naar beneden. Inmiddels staat hij weer veilig op de grond. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht is hij geschrokken, maar ongedeerd.