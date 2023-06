Glazenwassers helpen man uit het water die hond wilde redden van de verdrinkingsdood in Utrecht

Twee glazenwassers hebben dinsdagochtend een man uit het water gered bij de Bemuurde Weerd Oostzijde in Utrecht. Deze man was op zijn beurt het water in gesprongen om een van zijn honden te redden.

Met spoed werden omstreeks 09.25 uur meerdere hulpdiensten naar de Bemuurde Weerd Oostzijde in Utrecht gestuurd na een melding van een persoon te water. Deze persoon kon namelijk niet meer zelfstandig uit het water komen. Nadat de hulpdiensten waren gearriveerd bleek echter dat de man al op het droge stond.

Jacob en Mitchel, twee glazenwassers die in de buurt aan het werk waren, hoorden dat de man om hulp schreeuwde. “Deze mannen twijfelden geen moment en hebben het te water geraakte slachtoffer, met behulp van hun ladder, uit het water kunnen halen”, schrijft de politie op sociale media.

Meteen in actie

Later bleek dat de man in het water was gesprongen omdat één van zijn hondjes erin was gevallen en dreigde te verdrinken. Nadat de man uit het water was gehaald, is hij gecontroleerd door ambulancepersoneel. Alles bleek in orde te zijn en ook het hondje kwam met de schrik vrij.

De politieagenten van Utrecht Centrum zijn zeer te spreken over de daad: “Wat ons betreft heeft Utrecht er vandaag twee helden bij genaamd Jacob en Mitchel.”