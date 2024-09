Glazenwassers gered uit vastzittend bakje rond veertiende verdieping van het Stadskantoor in Utrecht

Bij het Stadskantoor in Utrecht zijn woensdagochtend twee glazenwassers vast komen te zitten in de buitenlift. Het bakje hangt rond de veertiende verdieping. Een zogenoemd ‘redteam hoogte’ heeft de twee uit hun benarde positie bevrijd.

Het bakje waarin de glazenwassers zitten kampte met een storing, waardoor het niet meer omhoog en naar beneden kon, liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten. Er werd gekeken of de storing opgelost kon worden, maar dat lukte niet gelijk.

Om de glazenwassers uit hun benarde positie te bevrijden, is een ‘redteam hoogte’ opgeroepen. Deze hoogteredders zijn gespecialiseerd in dergelijke situaties. De glazenwassers zijn uit het bakje gehaald en naar boven gebracht, op het dak, omdat onder hen het dak van het station is. Dat maakte de operatie iets lastiger, laat de woordvoerder weten. De glazenwassers zijn niet in gevaar geweest vanwege het kapotte bakje.

In juni 2022 was er bij het Stadskantoor een soortgelijk incident met een glazenwasser. Ook hij werd door hoogteredders bevrijd. Hij bleef ongedeerd.