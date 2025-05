Goed nieuws: BuurtBuik Utrecht maakt gratis maaltijden met gered voedsel van winkels en horeca

De naam van deze rubriek zegt al genoeg: Goed Nieuws. In deze rubriek besteden we uitsluitend aandacht aan goed Utrechts nieuws, want ook daarover is in onze stad genoeg te melden.

Eten ophalen bij lokale supermarkten, horeca en groenteboeren dat anders weggegooid zou worden en daar gratis maaltijden van maken voor de buurt? Dat doet BuurtBuik. Op zes plekken in Utrecht zetten vrijwilligers meerdere keren per week een gratis maaltijd op tafel. Iedereen is welkom om mee te eten.

Het idee achter BuurtBuik is om buurtbewoners samen te brengen, voedselverspilling tegen te gaan en wie dat nodig heeft een steuntje in de rug te geven. “Heb je behoefte aan gezelschap, zit je deze week even krap of wil je graag je buren ontmoeten? Kom de kookkunsten van onze vrijwilligers proeven op een van onze locaties.”

Bij Buurtbuik koken vrijwilligers uit de buurt samen. Dat gebeurt in verschillende wijken en buurten in Utrecht: Oost, Overvecht, Transwijk, West, Zuidwest en Zuilen. “Vrijwilligers halen hiervoor bij lokale toko’s, winkeliers en horeca voedsel op dat anders zou worden weggegooid. Met veel creativiteit wordt hiermee een lekkere driegangenmaaltijd gekookt om met de buurt op te eten.”

In Overvecht kunnen mensen bijvoorbeeld iedere zaterdagmiddag (12.30-14.00 uur) aanschuiven in buurthuis De Boog. In Transwijk is het diner iedere dinsdagavond (17.30-19.00 uur) in buurthuis De Paraplu en in West op woensdagavond (18.00-19.00 uur) in buurtcentrum Rosa.

Van arm tot rijk

De oprichter van BuurtBuik, Roel Raterink, opende de eerste locatie elf jaar geleden in Amsterdam. In Lissabon kwam hij een soortgelijk project tegen en besloot dat zoiets ook in Nederland nodig was, omdat ‘de problemen die het initiatief aanpakt ook hier aan de orde van de dag zijn’. Inmiddels zijn er twintig locaties in Nederland.

Vorig jaar werd BuurtBuik Utrecht nog genomineerd voor Vrijwilligersorganisatie van het Jaar. Vijf jaar geleden sleepte de organisatie de Utrechtse Toegankelijkheidsprijs in de wacht.

Die maaltijden zijn voor iedereen: jong, oud, alleen of met het hele gezin, werkend, student, gepensioneerd, arm, rijk en nieuwkomers, schrijft de organisatie. “Naast lekker eten draait het bij BuurtBuik namelijk vooral om de gezelligheid.”