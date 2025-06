Goed nieuws: deze zomer in Terwijde genieten van gratis ‘klapstoelconcerten’

De naam van deze rubriek zegt al genoeg: Goed Nieuws. In deze rubriek besteden we uitsluitend aandacht aan goed Utrechts nieuws, want ook daarover is in onze stad genoeg te melden.

Het idee achter de zogenoemde klapstoelconcerten is simpel: neem zelf een klap- of ligstoel mee en kom genieten van een muzikaal optreden. Na het succes van de eerste editie organiseert een groepje buurtbewoners deze zomer opnieuw een reeks concerten in Terwijde.

“Het is de bedoeling dat de Klapstoelconcerten Terwijde bewoners uit de wijk op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen, door te luisteren naar muziek met zelf meegebrachte koffie en thee”, legt Roméo Labban uit. Samen met zes andere buurtbewoners organiseert hij die concerten.

De vrijwilligers hopen dat meer mensen elkaar zo ontmoeten, terwijl ze van muziek genieten. “De bewoners brengen zelf hun klap- of ligstoel mee. Wij verzorgen koffie en thee voor de bands, bezoekers nemen eigen koffie of thee mee.” De optredens vinden, met toestemming, plaats op het veld voor het gebouw van Vitens.

Wethouder en Radio 538

Vorig jaar was de eerste editie. Die was een succes: ieder concert werd door 60 tot 100 mensen bezocht. Bezoekers lieten toen blijken dat ze hoopten dat meer klapstoelconcerten zouden volgen. Uit de wijk kwamen direct aanmeldingen van bands die op wilden treden. Via het initiatievenfonds kunnen de bands een vergoeding van 350 euro krijgen.

“De klapstoelconcerten werden enthousiast ontvangen”, zegt Roméo. “Op het eerste concert hield de Utrechtse wethouder Eerenberg een praatje en buurtbewoner Radio 538-dj Niels van Baarlen werd onze master of ceremonie.”

Dit zijn de vier nieuwe datums (van 11.30 tot 12.30 uur):