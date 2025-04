Goed nieuws: door de Utrechtse Stichting Thuisgekookt koken buurtgenoten voor elkaar

De naam van deze rubriek zegt al genoeg: Goed Nieuws. In deze rubriek besteden we uitsluitend aandacht aan goed Utrechts nieuws, want ook daarover is in onze stad genoeg te melden.

Buurtgenoten die een bordje extra eten voor elkaar maken. Dat is wat Stichting Thuisgekookt, gevestigd in Utrecht, doet. Inmiddels staan er niet alleen in Utrecht, maar in heel Nederland vrijwillige thuiskoks klaar om hun buurtgenoten te helpen. Het zijn er 24.000 in totaal.

Stichting Thuisgekookt is een maaltijdservice aan huis voor en door buurtgenoten. De stichting verbindt namelijk mensen die op zoek zijn naar hulp bij een warme maaltijd aan een buurtgenoot die wil koken. Diegene kookt dan een of twee keer per week een extra portie. Zo wil de stichting mensen helpen die niet iedere dag meer voor zichzelf kunnen koken, bijvoorbeeld door ziekte, een fysieke of mentale beperking.

Zo is Nikki (24) een van de maaltijdontvangers. Door ziekte lukt het haar niet om elke avond zelf te koken. Ze vond het lastig om hulp te vragen, maar is enorm blij dat ze zich heeft aangemeld. “De schaamte die je misschien voelt bij het aanmelden is nergens voor nodig”, zegt Nikki. “Stichting Thuisgekookt is er voor je. Ze helpen je heel graag.” Nu heeft ze meer energie over om leuke dingen te doen.

Ook John (81) is heel er blij mee, is te lezen op de site. Hij was verhuisd en heeft aan een hand geen vingers meer. Door zich aan te melden bij Thuisgekookt heeft hij zowel gezonde maaltijden als wekelijks contact met een buurtgenoot. “Ik ben echt met mijn neus in de boter gevallen met mijn thuiskok”, zegt John. Die thuiskok is Pauline (31). “Het is makkelijker en leuker om voor meerdere mensen te koken dan alleen voor mezelf.”

Eten voor de kostprijs

De prijs voor een maaltijd is in principe de kostprijs van de ingrediënten. Dat komt gemiddeld neer op 3 tot 6 euro, maar de prijs wordt wel in overleg bepaald. Zelf krijgt de stichting 10 procent commissie per maaltijd. En voor wie de kostprijs te veel is, is er een speciale donatiepot.

Vorig jaar verbond de stichting ruim 3500 nieuwe mensen aan elkaar en werden er meer dan 185.700 maaltijden uitgedeeld. Bovendien is het mogelijk om eerst een proefmaaltijd te doen. Zo kan je kijken of er een klik is en of de maaltijd je bevalt.