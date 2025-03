Goed nieuws: gratis kop koffie voor Utrechters met kleine portemonnee met ‘Kop voor Nop’

De naam van deze rubriek zegt al genoeg: Goed Nieuws. In deze rubriek besteden we uitsluitend aandacht aan goed Utrechts nieuws, want ook daarover is in onze stad genoeg te melden.

Het is een simpel gebaar: bestel een extra kop koffie of thee in een café voor een bijdrage van 2,50 euro. Die extra kop is vervolgens bestemd voor jouw stadgenoten die wat minder te besteden hebben. De actie ‘Kop voor Nop’ begon eind vorig jaar. Inmiddels doen er zeker vijftien Utrechtse cafés mee.

Het is volgens initiatiefnemer Jesse Jop Jorg heel eenvoudig. “Het is heel zichtbaar dat een café meedoet”, vertelde hij vorige maand nog op NPO Radio 1. Op de bar staat namelijk onder meer een verlicht bordje van Kop voor Nop. “Je kunt dan een kop koffie bestellen voor jezelf, maar ook een Kop voor Nop voor een ander. Dat kost 2,50 euro.”

Het idee voor Kop voor Nop is over komen waaien uit Italië. Dat land staat bekend om de espressobar cultuur. Staand aan de bar kan je daar nog steeds terecht voor een espresso voor slechts een euro. ‘Hoe anders is dat bij ons in Utrecht, waar de dure flat white haver een symbool is geworden van uitsluiting’, is te lezen op de site van het initiatief. Daar kunnen cafés zich ook aanmelden om mee te doen.

Een plek voor iedereen

Het doel van de actie is om ervoor te zorgen dat cafés plekken zijn voor iedereen om anderen te ontmoeten, ook als je het minder breed hebt. “We proberen de drempel te verlagen van cafés in Utrecht.”

De actie is een initiatief van RAUM, samen met ontwerpbureau Goede Vrijdag en de Armoedecoalitie. Tot nu toe doen onder meer De Utrechter, SOIA, Kaffeetaria, Kleine Max, Warmoes, NODA in de bibliotheek op de Neude en Buiten bij de Sluis mee.