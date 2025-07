Utrecht telt nu 150 bijensoorten dankzij nieuwe ontdekkingen

Utrecht heeft er twee nieuwe bijensoorten bij: de Heggenrankbij en Composietmaskerbij. Door deze ontdekkingen zweven er in Utrecht nu 150 bijensoorten rond. De Heggenrankbij is ontdekt in de Bokkenbuurt, de Composietmaskerbij op de Oosterspoorbaan.

Een bijenexpert van EIS Kenniscentrum Insecten doet elk jaar, in een ander deel van de stad, onderzoek naar de hoeveelheid bijen. Die informatie gebruikt de gemeente Utrecht bij het beschermen en stimuleren van de wilde bijen in Utrecht. Volgens EIS wordt inmiddels meer dan de helft van de bijensoorten in Nederland al bedreigd met uitsterven.

Daarom is de ontdekking van de twee nieuwe soorten goed nieuws. Wethouder Linda Voortman (Groen & Dierenwelzijn): “Utrecht is een bijenstad, we zetten ons daar enorm voor in. Bijen zijn belangrijk voor mens en natuur. Ze zorgen ervoor dat er veel verschillende soorten planten blijven bestaan. Maar de bijen hebben het moeilijk, zeker ook in de provincie Utrecht. Dat blijkt uit recente onderzoeken. Daarom zijn we extra blij met de nieuw ontdekte bijensoorten in de stad. Op naar meer.”

Stadsbelang Utrecht was begin dit jaar nog bezorgd over de staat van de insectenpopulatie in de stad. De gemeente reageerde in een reactie op vragen van de partij dat de Utrechtse insectenpopulatie aan verandering onderhevig is. Sommige soorten hebben moeite zich te handhaven als gevolg van klimaatverandering, de waterkwaliteit of nieuwe bouwprojecten. Aan de andere kant zorgt klimaatverandering er juist voor dat andere soorten zich hier gaan nestelen.

Zo kun je als inwoner helpen

Utrecht werd in 2020 nog uitgeroepen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De stad helpt de bij onder andere met speciale bijenburchten in de stad. Dat zijn bijenhotels in de grond waar verschillende soorten wilde bijen samenleven. Zo’n 80 procent van de wilde bijensoorten nestelt zich namelijk onder de grond. Utrecht heeft op dit moment zeven van deze burchten.

Een plek waar bijen ook graag vertoeven, zijn groene daken. Inwoners kunnen daar een subsidie voor aanvragen bij de gemeente Utrecht. Verder kunnen bewoners bijen helpen door meer biologische en inheemse bloemen te planten in de tuin of op het balkon, stenen uit de tuin te halen of zelf bijenhotels en burchten te maken. Meer informatie hierover is te vinden op www.utrecht.nl/bijen.