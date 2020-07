‘Goede kans dat in Utrechtse wateren gereconstrueerde oude Romeinse schepen gaan varen’

De gemeente Utrecht laat weten dat er een goede kans is dat bewoners van de stad Romeinse schepen door de grachten gaan zien varen. Een stichting is bezig om deze gereconstrueerde schepen naar de stad te brengen.

Stichting Romeinse Schepen Utrecht wil informatieve tochten op gereconstrueerde oude Romeinse schepen aan gaan bieden. De gemeente vindt het een mooi plan, zowel uit oogpunt van erfgoed en cultuur maar ook voor toeristen, en heeft daarom een vergunning verleend.

Geschiedenis

Er zit een lange geschiedenis aan de komst van de boten. In 2003 is in Leidsche Rijn het wrak van de Romeinse boot ‘De Meern 1’ opgegraven door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Omdat een publieksweekend tijdens de opgraving op een enorme belangstelling kon rekenen, is het schip gereconstrueerd om ‘terug te geven aan de rivier’.

In 2007 werd duidelijk dat het schip om praktische en organisatorische redenen niet in Utrechts water kon varen. Daarom is de gemeente Woerden benaderd met het verzoek het schip in Woerden te exploiteren. Daar heeft de boot lang gevaren en zijn ook extra schepen te water gelaten.

Een paar jaar geleden werd echter bekend dat de organisatie in Woerden ging stoppen. Rond dezelfde tijd is er ook een stichting in Utrecht gestart om te kijken of de boten toch weer naar Utrecht kunnen komen. Want als de singel weer helemaal rond is, is de stad weer een geschikte plek voor de boten.

De Woerdense organisatie heeft in 2019 de twee boten Per Mare ad Laurium en de Fiducia overgedragen aan de Utrechtse stichting. Deze moeten dus gaan varen door de stad.

Vergunning

De Utrechtse organisatie heeft een vergunning gekregen, maar nu moet er nog een goede ligplaats gevonden worden. Een tijdelijke plek voor de boot is gevonden aan de Oosterkade. Een vaste plek – vanaf najaar 2021 – is mogelijk gevonden bij de Monicabrug. Dit jaar gaan er al enkele proefvaarten plaatsvinden. De gemeente schrijft: “Wij willen daarom meewerken aan de proefvaarten en bij het slagen daarvan willen we afspraken maken met de stichting over het vervolg.”