‘Goede roltrappen Jaarbeursplein zonder overkapping gewoon mogelijk’

Verschillende bedrijven hebben aan de gemeente Utrecht laten weten dat roltrappen in de buitenlucht bij het Jaarbeursplein gewoon mogelijk zijn. Een overkapping is niet nodig. De gemeente is op zoek naar een alternatief voor de huidige roltrappen, die zijn vaak kapot.

De vier roltrappen bij het Jaarbeursplein gaan, veel eerder dan gepland, vervangen worden. De gemeente heeft sinds 2016 al zo’n 800.000 euro aan onderhoudskosten betaald. Er moeten nieuwe komen die veel minder vaak kapot gaan.

Onlangs heeft de gemeente aan bedrijven gevraagd wat voor mogelijkheden zij zien als alternatief voor de huidige roltrappen, en of er misschien een overkapping moet komen. Dit blijkt volgens verschillende marktpartijen helemaal niet nodig te zijn. Goede techniek en goed onderhoud zou voldoende moeten zijn.

Altijd problemen

De aanleg van de huidige roltrappen begon in 2011 en zijn eind 2012, en begin 2013, in gebruik genomen. De oplevering aan de gemeente gebeurde pas in 2016. Er zijn altijd problemen geweest met de roltrappen.

Al eerder werd geconcludeerd dat zowel het onderhoud als de schoonmaak slecht werd uitgevoerd. Ook menen deskundigen van Movares dat de roltrappen helemaal niet geschikt waren voor het gebruik in de buitenlucht en dat ze verkeerd geplaatst zijn. Ook vandalisme, onjuist gebruik en stof van bouwplaatsen in de omgeving maken de roltrappen storingsgevoelige.

De gemeente hoopt in 2022 vier nieuwe exemplaren te hebben. Er moet nog een aanbesteding komen.