Gökmen T. gaat niet in hoger beroep tegen levenslange celstraf voor tramaanslag

Gökmen T. gaat niet in hoger beroep tegen zijn straf voor de tramaanslag. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf voor de moord met een terroristisch oogmerk op 4 mensen, poging tot moord op 3 mensen en bedreiging met een terroristisch misdrijf van 17 mensen.

De rechter deed twee weken geleden uitspraak in de zaak over de Utrechtse tramaanslag. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste levenslang tegen de enige verdachte en daar ging de rechter in mee. Alleen een levenslange gevangenisstraf is op zijn plaats, zo oordeelde de rechtbank.

Het bleef onduidelijk of T. in hoger beroep zou gaan. Zijn advocaat heeft nu echter bevestigd aan verschillende media dat T. zijn straf niet zal aanvechten. Zijn straf is daarmee definitief.

T. heeft tijdens het proces geen enkele vorm van berouw getoond. Hij vertoonde provocerend gedrag, stak zijn middelvinger op naar de rechter en bespuugde zijn advocaat. Ook reageerde hij minachtend op een aantal slachtofferverklaringen.