Goos Peters (20) sinds zondag vermist; voor het laatst gezien in Utrecht

De 20-jarige Goos Peters uit Groningen is sinds zondagmiddag vermist. De man werd rond 12.00 uur voor het laatst gezien in Utrecht.

Volgens een woordvoerder van de politie had de familie van Peters rond het middaguur voor het laatst contact met hem. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Hij zou die middag naar zijn ouders in Groningen vertrekken, maar daar is hij dus nooit aangekomen.

De politie doet onderzoek naar de vermissing. Op sociale media wordt het bericht over zijn vermissing veel gedeeld.