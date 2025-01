Gouden Tegel Cees Geel verdwenen uit Walk of Fame in Utrecht

De Gouden tegel van acteur Cees Geel is verdwenen uit de Utrechtse Walk of Fame. Voor zijn rol in de film Simon won Geel in 2004 het gouden kalf voor de beste acteur, en daar hoort een tegel in de Vinkenburgstraat bij. Maar nadat deze er twintig jaar lang lag, rest er nu alleen een gat in de grond.

Geel won het Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij speelt het gelijknamige personage, een stoere hasjdealer. Door het lot leert hij de verlegen Camiel leert kennen. Er ontstaat een hechte vriendschap tussen de twee tegenpolen. Voor Geel was de rol zijn doorbraak bij het grote publiek. Naast het succes op het Nederlands Film Festival, was het dat jaar tevens de Nederlandse inzending voor de Oscars.

Geel wordt vaker gevraagd voor rollen waar een fors uiterlijk voor nodig is. Hij speelde eerder ook een lijfwacht, uitsmijter en meerdere keren een detective. Naast zijn werk in films en tv-series verbindt hij zich aan goede doelen. Voor Greenpeace reisde hij naar Indonesië om aandacht te vragen voor het vernietigen van de oerwouden daar.

Gouden Tegel

Sinds 1999 krijgen de winnaars van de gouden kalveren een tegel in de Vinkenburgstraat in Utrecht. Op de tegel staat hun naam, de prijs en de film waarvoor ze hem hebben gewonnen. Ook is de hand van de winnaar in de tegel vereeuwigd. Het is in de jaren uitgegroeid tot een prestigieus rijtje, met onder anderen Carice van Houten en Fedja van Huêt.

Waar de tegel van Geel lag, is nu wat vergruist beton te zien. Geel zelf wil nog niet reageren op het verdwijnen van de Tegel. Als de gouden plak niet terug wordt gevonden komt er een nieuwe, laat het NFF weten.