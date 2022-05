Graafmachine omgekieperd op ponton Oudegracht in Utrecht

Tijdens werkzaamheden aan de werf van de Oudegracht in Utrecht is een graafmachine omgekieperd. De machine stond op een ponton op het water en was bezig om een lading stenen op de kant te hijsen.

De graafmachine was aan het werk in het stuk Oudegracht voor de Rembrandt-bioscoop. Getuigen spreken van een enorme knal toen de machine omviel, precies voor restaurant Cantina di David. De lading stenen ligt tussen de damwand en de kademuur. De bestuurder is met de schrik vrijgekomen.

De graafmachine lag rond 15.00 uur nog op zijn kant, eerder was geprobeerd om met behulp van een afvalboot het gevaarte weer rechtop te krijgen maar dat lukte niet. Het is nu wachten op een kraan om de graafmachine weer recht te zetten.