Grafsteen gevonden bij werkzaamheden werfkelders Haverstraat in Utrecht; ‘Weggooien is ook zonde’

Bij de werkzaamheden aan de werfkelders op de kruising van de Oudegracht en de Haverstraat is afgelopen week een oude grafsteen gevonden. De steen is bijna 100 jaar oud en kwam tijdens de werkzaamheden tevoorschijn bovenop een van de kelders, schrijft de gemeente in een bericht op Facebook.

Op de grafsteen staan de woorden ‘Hier rust onze zorgzame vrouw, moeder en grootmoeder’. De steen komt uit 1935, zegt de gemeente. Waarschijnlijk heeft de steenhouwer een spelfout gemaakt bij de naam van de vrouw en moest die van de steen af. Er ligt dus niemand begraven.

“Maar ja, zo’n stuk natuursteen weggooien is ook zonde”, schrijft de gemeente. “Op de Oudegracht werden in die jaren de kelders ook onder handen genomen. Het was crisis, alles was prijzig. De grafsteen was als afdeksteen van een werfkelder nog prima te gebruiken.” En zo kreeg de grafsteen een nieuwe functie als bedekking van werfkelder.

De gemeente laat de steen zitten en inmiddels is die ook weer afgedekt. “Komen ze ‘m over 100 jaar vast wel weer tegen. Rust zacht, tot dan.”

Archeologische vondsten

De werkzaamheden aan de eeuwenoude kelders startten begin dit jaar. Een groot deel van het werk aan de leidingen is inmiddels voltooid, maar er staat nog meer op de planning. Door onder meer de slechtere staat van de kelders en de archeologische vondsten, zoals een spookkelder, liep dit eerste deel van het project vertraging op.

Alle kelders die bekend waren, zijn nu waterdicht gemaakt en hersteld (met uitzondering van de coating-laag). De Haverstraat tot huisnummer 19 zal voor 30 juli weer worden dichtgemaakt, behalve het gedeelte boven de spookkelder. Hier zal een hek omheen worden geplaatst. Daardoor zal het autoverkeer nog niet over het kruispunt kunnen rijden. De loopbruggen worden wel zoveel mogelijk verwijderd.

De gemeente Utrecht hoopt nog steeds dat de werkzaamheden in de Haverstraat voor het einde van dit jaar klaar zijn, maar de planning is wel aangepast.