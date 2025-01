Gras moet eeuwenoude muur in centrum Utrecht beschermen tegen de elementen

Het deel van de kloostermuur, dat afgelopen november een plekje kreeg naast TivoliVredenburg in Utrecht, heeft een grasmat gekregen. Dit keer is dat niet primair gedaan om de omgeving groener te maken, maar om de eeuwenoude muur te beschermen tegen weer en wind.

Het stuk kloostermuur stamt uit de twaalfde eeuw en weegt 30.000 kilo. De klomp stenen werd eind jaren 70 ontdekt bij de bouw van muziekcentrum Vredenburg, de voorloper van TivoliVredenburg.

Toen dat af was, kreeg de klomp een plaatsje in de fontein naast het gebouw. In 2007 begon de bouw van TivoliVredenburg, en werd de steen naar een rotonde aan de Burgemeester Middelweerdbaan verplaatst. Inmiddels is het restant van de muur weer terug op de oude plek.

Warmtedeken

Om de eeuwenoude constructie, die uit tufsteen en baksteen bestaat, te beschermen tegen de elementen is er een gras op gelegd. Deze techniek zou ook al toegepast worden in Engeland om ruïnes te beschermen. Het idee is dat het mengsel van aarde, gras en kruiden als een soort warmtedeken werkt en tegelijkertijd voorkomt dat er water tussen de stenen sijpelt, waardoor de stenen kapot kunnen vriezen.

“Vooralsnog doet het groene matje het goed op straat. En als het teveel groeit, gaat het naar de kapper. Dat kan dan misschien samen met Fort Lunet II uit Lunetten, die heeft ook een groene coupe”, aldus projectorganisatie CU2030.