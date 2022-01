Gratis audiotour over architectuur en kunst op station Utrecht Centraal

Miljoenen reizigers passeren jaarlijks station Utrecht Centraal, maar velen van hen staan zelden stil bij het stationsgebouw zelf. Sinds kort is daarom een gratis audiotour te beluisteren over de architectuur van het station en de kunst die hier te vinden is.

Het Amsterdamse bedrijf architour heeft in opdracht van NS Stations een gratis audiotour gemaakt. Die is via iedere smartphone of tablet te beluisteren. In de tour wordt de luisteraar meegenomen langs 15 noemenswaardige plekken in en rond het treinstation.

Daaronder vallen onder andere de stationshal en het kunstwerk ‘Tristan Gong’ dat afgelopen november werd geplaatst. Ook leidt de audiotour langs het Stadskantoor, de fietsenstalling onder het Stationsplein en het Moreelsepark.

Context

Bij iedere stop krijgt de luisteraar een verhaal van 3 tot 7 minuten te horen. Architectuurjournalist Anneke Bokern, architect Paul Vlok en architectuurhistoricus Leon Sebregts vertellen daarin onder meer over de geschiedenis van het station. Ook komen de stedenbouwkundige context en de kunstwerken van Utrecht Centraal aan bod.

De audiotour is te vinden op deze website.