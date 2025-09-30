Gratis babygroentetas voor Kanaleneiland, Transwijk en Overvecht

Ouders met een baby van 4 tot 6 maanden in Kanaleneiland, Transwijk of Overvecht kunnen een ‘Babygroentetas’ aanvragen. De tas wordt acht weken lang gratis thuisbezorgd en bevat elke week twee verse groenten, plus een recept. De actie is een proef van de gemeente Utrecht, bedoeld om alle kinderen gelijke kansen te geven om gezond op te groeien.

“Met de Babygroentetas ondersteunen we gezinnen in wijken waar de gezondheidskloof groter is, zodat alle kinderen de kans krijgen om gezond op te groeien”, aldus wethouder Volksgezondheid Eelco Eerenberg. De tas is wekelijks goed voor ongeveer 7 maaltijden. Bij de eerste aanvraag kunnen ouders ook invriesbakjes en een staafmixer bestellen. Zij kunnen zich op basis van hun postcode aanmelden via www.babygroentetas.nl.

Eerste 1000 dagen cruciaal

Eerenberg benadrukt het belang van gezond eten op jonge leeftijd. “De eerste 1000 dagen van een kindje zijn cruciaal voor smaakvoorkeuren en de latere gezondheid. Ouders zijn soms onzeker over welke groenten wel of niet geschikt voor hun baby’tje zijn en de wijze van bereiding. De Babygroentetas helpt hierbij.”

De gemeente hoopt dat de actie helpt om baby’s een gezonde smaak te laten ontwikkelen en dat ouders kunnen ervaren hoe makkelijk en leuk vers koken kan zijn.