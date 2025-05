Gratis bril voor Utrechtse kinderen uit gezinnen met laag inkomen

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, kunnen een gratis oogmeting en bril krijgen. Het is een initiatief van de Hogeschool Utrecht (HU) en Gemeente Utrecht. Voorwaarde daarbij is wel dat de gezinnen in Utrecht wonen en een U-pas hebben.

Het oogonderzoek wordt uitgevoegd bij de opleiding Orthoptie van de HU. Als na deze gratis oogmeting blijkt dat een kind een bril nodig heeft, krijgen kinderen deze gratis op vertoon van de U-pas.

De gemeente vergoedt dan de kosten. Hiervoor maakte de HU afspraken met een brillenleverancier en met Utrechtse opticiens.

‘Grote gezondheidsverschillen’

“Al tijdens het opleiden, streven we ernaar bij te dragen aan maatschappelijke opgaven”, zegt Lizet van Ewijk, docent en een van de programmaleiders bij het GEZOND&WEL Centrum. Ze legt uit waarom de HU dit initiatief neemt.

“In Utrecht zijn er grote gezondheidsverschillen. Deze samenwerking is een mooi, concreet voorbeeld van hoe wij met onze studenten, docenten, onderzoekers en partners impact kunnen hebben op het creëren van gelijke kansen op gezondheid en welzijn.”

Kinderbrillen worden niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Ouders moeten deze kosten dus zelf betalen, wat voor gezinnen met een laag inkomen vaak een hoge drempel is.

Zonder bril, terwijl die wel nodig is, kunnen kinderen te maken krijgen met allerlei nadelige gevolgen als een lui oog, scheelzien of blijvende slechtziendheid.

‘Drie vliegen in één klap’

Ook wethouder Voortman is enthousiast. “Met dit initiatief slaan we drie vliegen in één klap: we geven kinderen de zorg die ze verdienen, we ontzorgen daarmee ouders die het financieel moeilijk hebben én studenten hebben hiermee de kans om hun studie in de praktijk te brengen. Een mooie win-win-win waarmee we investeren voor gelijke kansen.”

Niet alleen kinderen kunnen zich trouwens aanmelden voor een gratis oogonderzoek. Iedereen is welkom bij het HU GEZOND&WEL Centrum voor een gratis oogzorgonderzoek, uitgevoerd door studenten van de opleiding.