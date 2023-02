Gratis HPV-vaccinatie voor studenten op het Utrecht Science Park

Studenten van Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Utrechtse MBO-instellingen kunnen in maart gratis een vaccin halen tegen het humaan papillomavirus (HPV). Dit kan bij een tijdelijke vaccinatielocatie van de GGD regio Utrecht op het Utrecht Science Park (USP).



HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Dit virus is besmettelijk en seksueel overdraagbaar. Acht op de tien mensen komt in aanraking met het besmettelijke HPV. Je wordt volgens de GGD lang niet altijd ziek van een besmetting, want ik veel gevallen ruimt het lichaam het virus zelf op. Als het virus veel cellen heeft beschadigd, kan later kanker ontstaan. Ieder jaar krijgen ongeveer 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV.

Met een HPV-vaccinatie kun je je beschermen tegen zes soorten kanker. De meest voorkomende vorm van kanker door HPV is baarmoederhalskanker. HPV kan ook andere vormen van kanker veroorzaken, zoals kanker bij de anus, penis, vagina, schaamlippen en in de mond- en keelholte. Voor een goede bescherming heb je twee vaccinaties nodig met minimaal vijf maanden ertussen.

Zonder afspraak vaccineren

Dit jaar loopt er een inhaal vaccinatiecampagne tegen HPV voor mannen en vrouwen geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003. Zo krijgen mannen die nog niet eerder zijn uitgenodigd, en vrouwen die niet of deels zijn gevaccineerd, alsnog de mogelijkheid zich te laten vaccineren.

De studenten kunnen op 9, 10, 14 en 15 maart tussen 10.00 en 17.00 uur zonder afspraak terecht in het bibliotheekgebouw van het USP. Naast de locatie op Utrecht Science Park biedt GGD regio Utrecht het HPV-vaccin aan op vier andere vaccinatielocaties in de regio: Amersfoort, Utrecht, Veenendaal en Woerden. Meer informatie is te vinden op deze website.