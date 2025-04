Gratis koffie bij twintig Utrechtse cafés voor minima, dat viert ‘Kop voor Nop’ met een fietsend feestje

Aan de actie Kop voor Nop doen inmiddels 20 Utrechtse cafés mee. Vorige maand stond de teller nog op vijftien. Dat moet gevierd worden, vinden de initiatiefnemers, en wel met een feestje dat zich zaterdagochtend al dansend door de stad heen zal verplaatsen.

Tussen 10.00 uur en 13.00 uur kan iedereen zich gratis aansluiten bij het feestje. Dan trekken de initiatiefnemers van Kop voor Nop met de dj’s van Bankra Bike Soundsystem door de stad. “Zij hebben omgebouwde fietsen”, vertelt Jesse Jop Jorg van Kop voor Nop. “Het wordt een fietsend feestje langs vier cafés.”

Het vertrek is bij Bartók in TivoliVredenburg. De optocht gaat via de Kanaalstraat naar Kleine Max, Kaffeetaria, Warmoes en eindigt bij Venster op het Berlijnplein.

“Er is ook een mobiele bingo waarbij de mensen zelf de bingoballen zijn”, zegt Jesse. “Iedereen heeft een eigen cijfer. Door een paar met iemand te vormen, vorm je een nummer waar misschien wel een prijs op valt. Je kunt een gigantische taart winnen.”

Espresso voor een euro

Het idee achter Kop voor Nop is simpel: in een café een extra kop koffie of thee bestellen voor een bijdrage van 2,50 euro. Die extra kop is vervolgens bestemd voor jouw stadgenoten die wat minder te besteden hebben. De actie Kop begon eind vorig jaar. Het is een initiatief van RAUM, samen met ontwerpbureau Goede Vrijdag en de Armoedecoalitie.

Het idee voor Kop voor Nop is over komen waaien uit Italië. Daar kan je nog terecht voor een espresso voor een euro. ‘Hoe anders is dat bij ons in Utrecht, waar de dure flat white haver een symbool is geworden van uitsluiting’, is te lezen op de site van het initiatief.