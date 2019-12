Gratis krant De Oud-Utrechter stopt na negen jaar

Het blad De Oud-Utrechter stopt ermee. Het blad voor 50-plussers in Utrecht werd in 2010 opgericht en kwam elke twee weken uit met een gratis editie. De laatste editie ligt nu echter in de schappen, want de inkomsten bleven achter.

De eerste editie van De Oud-Utrechter kwam op 7 september 2010 uit met onder meer Henk Westbroek als columnist. Het richtte zich al die jaren op ‘mensen met een hart voor Utrecht, de 50-plussers die de stad groter zagen groeien en daar vaak ook de handen voor uit de mouwen staken’.

De oplage van het blad was ruim 55.000 kranten en er was veel ruimte voor geschiedenis en nostalgische verhalen. De verhalen werden ingestuurd door lezers.

Faisal Chafchaf, algemeen directeur van uitgever De Oude Stad, bevestigt dat de laatste editie vanaf deze week in de schappen ligt en dat er volgend jaar geen nieuwe editie meer op de planning staat.

Moeilijke markt

Chafchaf legt uit: “Het is een moeilijke markt en we moesten er steeds geld bijgooien. We weten wat het doet met de lezers, want daar deden we het voor, maar het is erg moeilijk om de krant kostendekkend te maken.”

De uitgever gooit de deur nog niet helemaal dicht en zegt dat de krant over twee maanden ook weer opnieuw gemaakt zou kunnen worden, als het dan wel lijkt te lukken. “Die kans is wel klein”, geeft Chafchaf toe.

De uitgever De Oude Stad bracht ook De Oud-Rotterdammer (2005) en De Oud-Hagenaar (2009) uit. De Oud-Hagenaar werd eerder dit jaar al omgedoopt tot De Haagse Tijden vanwege achterblijvende inkomsten en inmiddels uitgegeven door een andere uitgever uit Den Haag, Constant Martini. Vanaf volgend jaar wordt dat blad weer overgenomen door een andere uitgever, Bruckel.

De laatste editie van De Oud-Utrechter ligt vanaf dinsdag 24 december op de vertrouwde plekken in de stad.