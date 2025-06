Gratis met de bus van Utrecht naar Amsterdam tijdens staking NS, zo kan het!

Utrechters Daan Ykema (24) en Michael Hilhorst (25) bieden met hun bedrijf trein-vertraging.nl vrijdag 6 juni gratis busvervoer van Utrecht Centraal naar Amsterdam Rai. De Utrechters nemen het initiatief in verband met de landelijke staking bij NS, waardoor er vrijdag in het hele land geen treinen rijden.

We spreken met Daan Ykema, een van de initiatiefnemers. “Uit onze data van de website blijkt dat het traject Utrecht-Amsterdam het drukst bereden traject is. Ik stoor me aan het feit dat ik naar Utrecht moet en er niet kan komen zonder taxi. Een staking is best wel een heftige maatregel”, legt Ykema uit.

Dus organiseerde hij samen met zijn compagnon Michael Hilhorst bussen. Vanochtend maakte ze bekend dat mensen er gratis gebruik van kunnen maken en er blijkt belangstelling voor het initiatief. Op het moment van schrijven (aan het begin van de middag) is al bijna de helft van de 240 beschikbare plekken gevuld.

Of Ykema vaker van plan is gratis busvervoer te organiseren bij NS-stakingen? “Dat ligt aan het succes van de actie, maar er staan meer stakingen gepland.”

Om gebruik te maken van de bussen kunnen mensen online een plekje reserveren via. De bussen rijden op de volgende tijdstippen:

08:00 (Utrecht CS -> Amsterdam RAI) 09:00

17:00 (Utrecht CS -> Amsterdam RAI) 18:00

18:00 (Amsterdam RAI -> Utrecht CS) 19:00