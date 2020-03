Gratis muziekles voor 70-plussers met instrumenten in bruikleen

De Utrechtse Muziek School (DUMS) biedt vrijwillig voor 70-plussers gratis online muziekles aan. Het leren bespelen van een instrument is volgens hen een goede manier om het isolement van de coronacrisis te bestrijden. Het project gaat onder de naam Thuis met DUMS op 30 maart van start.

Volgens initiator Beate Loonstra, harpdocent bij de muziekschool, doet zelf muziek maken iets moois met je. “Een instrument leren bespelen is een uitdagende bezigheid waarin je de wereld om je heen even vergeet. Bovendien maak je deel uit van een grotere muzikale gemeenschap en dat geeft gezelligheid.”

Er is keuze uit achttien verschillende instrumenten, die gratis worden verstrekt via bruikleen. Het is bovendien niet nodig om ervaring te hebben met het spelen van een instrument. De muziekdocenten gaan per instrument een dagelijkse videoles naar de cursisten versturen. Daarnaast komt er iedere dag een contactmoment waarbij de docenten en cursisten kunnen praten over de les.

Alle instrumenten worden professioneel gedesinfecteerd voordat ze bij de cursisten bezorgd worden. In totaal gaat het om 20 lessen, 4 weken lang op doordeweekse dagen. De eerste is aanstaande maandag 30 maart, en de laatste op Koningsdag. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van DUMS inschrijven.