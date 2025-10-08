Gratis schaatsbaan keert in december terug op Jaarbeursplein

Het Jaarbeursplein in Utrecht krijgt van 8 tot en met 26 december een schaatsbaan. Tijdens het stadsevenement ‘U on Ice’ kunnen bezoekers elke dag schaatsen lenen. Ook zijn er schaatsen beschikbaar om te lenen.

Naast de ijsbaan zijn er verschillende winterse activiteiten, zoals curling. Naast de ijsbaan van 30 bij 15 meter – met slingerroute – komt een pop-up wintereiland met zitplekken en een terras. Hier kunnen bezoekers zich opwarmen met chocolademelk, glühwein of een kom snert. De schaatsbaan is doordeweeks van 12.00 tot en met 20.00 uur open. In het weekend kunnen bezoekers al vanaf 10.00 uur op het ijs terecht.

‘U on Ice’ is een initiatief van de ondernemers rondom het Jaarbeursplein en de Graadt van Roggenweg, met steun van Ondernemersfonds Utrecht. Vorig jaar verzorgden zij ook de ijsbaan op het Jaarbeursplein.

