Gratis sporthulpmiddelen lenen bij Uniek SportenUitleen: ‘Het is fijn dat ik weer normaal mee kan doen’

Onder de Mensen is een serie verhalen op DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt?

Jolijn Peters fietst graag en veel. Dat werd lastiger toen ze de diagnose Multiple Sclerose (MS) kreeg. Als ze van haar fiets afstapte was de kans op omvallen groot. Gelukkig kon ze bij Uniek Sporten Uitleen gratis een met de voet aangedreven driewielfiets lenen. Daardoor kreeg ze een groot deel van haar vrijheid terug.

“In maart 2021 merkte ik dat ik last kreeg van m’n heup”, blikt Jolijn terug. “Lopen ging niet meer zo lekker. Ik weet nog dat er verkiezingen waren en ik wilde gaan stemmen. Maar ik had krukken nodig om naar het stembureau te gaan. In april kon ik ook geen auto meer rijden, omdat ik m’n voet niet kon optillen.” Uiteindelijk kreeg ze de diagnose MS.

Bewegen

Voordat Jolijn MS kreeg, fietste ze veel. “Ik had ook een racefiets. Eigenlijk heb ik m’n hele leven best veel gefietst. Vorig jaar ging dat ook nog wel een tijdje, maar op een gegeven moment kon ik m’n knie niet meer genoeg buigen. Het werd te zwaar om op en af te stappen, en dat moet in de stad wel regelmatig.”

Toen kwam ze via haar fysiotherapeut in contact met Uniek Sporten Uitleen. “Daarna is het echt binnen twee weken geregeld volgens mij. Blijkbaar was ik de eerste die deze fiets leende”, vertelt Jolijn, die heel blij is met de fiets. “Met deze fiets is er geen kans dat ik omval. En hij heeft elektrische ondersteuning, waardoor ik minder snel moe wordt. Voordat ik deze fiets had, deed ik heel veel met de auto. Maar ik vind fietsen gewoon heel fijn, en voor in het centrum veel flexibeler. Dus sinds ik die fiets heb, ben ik weer veel meer aan het bewegen en kan ik weer naar de kroeg. Het is toch wel fijn dat ik weer normaal mee kan doen.”

Superblij

Jolijn kan de fiets drie maanden lenen. Daarom is ze ondertussen bezig met een WMO-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij de gemeente, samen met een ergotherapeut. “Zij is gespecialiseerd in hulpmiddelen. We zijn bezig met een aanvraag voor een rolstoel en een driewielfiets.”

Ze wil graag dat ook andere mensen gebruik maken van de gratis sporthulpmiddelen van Uniek Sporten Uitleen. “Het is supermakkelijk en de mensen van Uniek Sporten zijn heel aardig en behulpzaam. En verder, vooral als tip: als het sporthulpmiddel dat je leent bij Uniek Sporten je bevalt, doe dan meteen een WMO-aanvraag bij de gemeente. Zo is de kans groter dat je een vergelijkbaar sporthulpmiddel hebt op het moment dat je je sporthulpmiddel bij Uniek Sporten moet inleveren. Ik ben superblij met mijn fiets.”

Uniek Sporten Uitleen

Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen gratis kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kunnen zij uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij hen past. Deze uitleenservice is bedoeld voor (jong)volwassenen die een sporthulpmiddel nodig hebben om te kunnen sporten.

Aanbod en advies

Het assortiment bestaat uit sportrolstoelen, handbikes (zowel vastframe als aankoppelbare) en framerunners. Je krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en voor zover mogelijk afgesteld op je wensen. Tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. De leenduur is maximaal 3 tot 6 maanden. Na de uitleenperiode overleggen ze met jou welke vervolgstappen je kunt nemen als jij een eigen sporthulpmiddel wil kopen. Meer informatie vind je op www.unieksporten.nl/uitleen.