Graven, graven en graven: de Utrechtse singel maakt meters

Net als in 2015, toen het laatste stukje singel bij Paardenveld werd uitgegraven, trekt het graven van de singel weer een hoop bekijks. Meter voor meter wordt grond en overgebleven puin weggehaald om de weg voor het water vrij te maken.

Het water stroomt al vrij onder Hoog Catharijne door. De oude resten van kasteel Vredenburg, die onder het winkelcentrum te zien zijn, zijn omringd door water. Aan de kant van Jumbo en Primark komt het water nog zand en stukken beton tegen. Hier zijn twee grote graafmachines bezig om de resten weg te werken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het werk trekt elke dag een hoop bekijks. In december 2015 stonden dagelijks ook tientallen mensen, in koudere temperaturen, te kijken naar de graafwerkzaamheden bij het laatste stukje singel bij Paardenveld. Het is vandaag de dag niet anders.

Ondertussen zijn de bouwketen en het andere materiaal zo veel mogelijk weggehaald tussen het winkelcentrum en de Marga Klompébrug. Ook onder deze brug ligt het water al, dat verder stroomt richting de ‘oude bestaande’ singel. Nog iets minder dan 5 weken, op 12 september, moet de singel weer helemaal rond zijn. Tot die tijd wordt er hard gewerkt.