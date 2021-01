Graven in het verleden; wat lag er vroeger op de plek van deze Utrechtse bouwplaatsen?

De stad Utrecht breidt zich in rap tempo uit, in de breedte en in de hoogte. Er is woon- en werkruimte nodig voor de vele inwoners die de stad telt en het worden er alleen maar meer. Utrecht wordt alsmaar groter en drukker. Maar hoe was dat zo’n honderd jaar geleden?



Het Stationsgebied is al een paar jaar aan een gigantische transformatie onderhevig. Zelfs voor wie in Utrecht woont, kan het gebied soms lastig te herkennen zijn. Momenteel verrijzen op deze plek verschillende nieuwe gebouwen.

Denk bijvoorbeeld aan het kantoorgebouw Central Park, woontoren De Syp en Wonderwoods tegenover het Beatrixgebouw. Vlak daarnaast komt de Amrâth Galaxy Tower, een combinatie van een hotel met zo’n 250 kamers en woontoren met 317 appartementen.

Jaarbeursgebouw

Honderd jaar geleden was er van hoogbouw in ieder geval nog geen sprake. Bovenin de onderstaande foto zien we het oude station van Utrecht. Rechts ligt Wijk C, met de Westerkerk duidelijk zichtbaar. Het rechthoekige gebouw in het midden van de foto is het inmiddels gesloopte Jaarbeursgebouw, gelegen op het Vredenburg.

De bouw van deze ‘kolos’ was in 1921 overigens net op tijd klaar voor de vijfde Jaarbeurs, een drukbezocht evenement. De smalle, lange gebouwen onder het Jaarbeursgebouw zijn ‘monsterkamers’, een soort van vaste marktkramen waar deelnemers aan de Jaarbeurs hun spullen konden uitstallen.

Stationsplein

Het Stationsplein is inmiddels ook rigoureus veranderd. De foto van het Stationsplein is gemaakt vanaf het voormalige Centraal Station. De hobbelige keien hebben inmiddels plaatsgemaakt voor grote plavuizen en in plaats van bomen hangt nu het bollendak boven het plein. Ook loop je tegenwoordig meestal niet meer op straatniveau het station uit, maar wandel je zo de eerste verdieping van het Hoog Catharijne in.

Smakkelaarspark

Op een van de meest hectische plekken van de stad is in 2020 begonnen met de bouw van het Smakkelaarspark. Deze plek is een van de laatste grote bouwlocaties in de binnenstad, aan de oostkant van het station. Hier komen drie gebouwen met 140 woningen, kantoorruimte en horeca.

De oude en nieuwe foto zijn maar nauwelijks te vergelijken, zoveel is er veranderd. Op de foto van honderd jaar geleden is de Leidsche Rijn te zien. Dit water liep toen nog door tot aan het Vredenburg, dat midden op de foto nog net te zien is. Rechts staat een stuk van het Jaarbeursgebouw op de foto, nu zie je daar TivoliVredenburg.

Wisselspoor

Aan de 2e Daalsedijk, op het oude werkterrein van de NS, ontstaat binnen twee jaar een totaal nieuw gemengd woon-werkgebied. Hier komen 122 woningen, een parkeergarage en verschillende openbaar toegankelijke plekken of gebieden, zoals een nieuwe groenstrook.

Op de luchtfoto uit 1921 zien we dat werkterrein: dit is de bovenbouwwerkplaats met emplacement van de Nederlandse Spoorwegen, gezien vanuit het noordoosten. Op de achtergrond is de spoorlijn richting Amsterdam te zien.

Domtoren

Sinds 2019 zit de Domtoren verscholen onder een grote constructie van steigers en netten. Het duurt ook nog wel even voor het Utrechtse icoon weer in volle glorie te zien is. Toevallig genoeg stond ook honderd jaar geleden de Domtoren in de steigers. Sommige dingen veranderen nooit.

De beelden van vroeger zijn van Het Utrechts Archief en zijn allemaal ongeveer 100 jaar geleden gemaakt. De recente beelden zijn van Google Maps, tenzij anders vermeld.