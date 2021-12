Grensoverschrijdend gedrag in de sport? Voor sporters en beleidsmakers is er hulp

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt?

De sportclub moet een veilige omgeving zijn, voor iedereen. Maar dat is niet altijd het geval, blijkt uit de laatste cijfers van NOC*NSF. Er vindt regelmatig grensoverschrijdend gedrag plaats. Oud-voetballer Renald Majoor verbrak in 2017 de stilte en vertelde zijn eigen ervaringen. Hij richtte de stichting ‘De Stilte Verbroken’ en later het lotgenotenplatform Sporters Helpen Sporters op. Hier kunnen personen die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag in de sport hun verhaal kwijt en vragen om advies.

Van alle Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 50 jaar heeft meer dan 20 procent in hun jeugd tijdens het sporten ernstig emotioneel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Ruim dertien procent heeft te maken gehad met lichamelijk grensoverschrijdend gedrag en ongeveer zeven procent met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat concludeert het NOC*NSF in 2020 op basis van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport.

Verder helpen

Renald Majoor komt als twaalfjarige in aanraking met seksueel overschrijdend gedrag in de sport, toen hij in de jeugdopleiding van Vitesse voetbalde. Daarover doet hij vier jaar geleden een boekje open, in een interview in de Volkskrant. Het wordt al snel opgepikt door de nationale media en leidt tot zijn optreden in verschillende talkshows. Later richt hij het lotgenotenplatform Sporters Helpen Sporters op. Met dit platform wil Majoor mensen verder helpen die vergelijkbare ervaringen hebben.

Laagdrempelig

Via het platform Sporters helpen Sporters op Sportershelpensporters.nl kan je op een laagdrempelige manier in gesprek gaan over nare ervaringen op de sportclub. Sporters kunnen hier terecht met hun verhaal over emotioneel, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het platform biedt een luisterend oor. En waar dat nodig is, wordt er meegedacht over vervolgstappen en deskundige hulp.

“De drempel kan vrij hoog zijn om naar zo’n instantie toe te stappen. Bij ons is dat anders. Sporters kunnen contact opnemen via een contactformulier op onze website of via WhatsApp (06-37556978). Zij houden zelf de regie en bepalen zelf wat ze wel of niet vertellen. Wij fungeren als luisteraar en wegwijzer.”

Actief tegengaan

Het is belangrijk dat sportclubs grensoverschrijdend gedrag actief tegengaan, vindt Majoor. “De ene club is er wel veel mee bezig, de andere minder of helemaal niet. Er zijn clubs die zeggen: ‘Binnen mijn club gebeurt dat niet. We kunnen moeilijk iemand die al jaren op de club werkt vragen om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, red.).’ Dat zou even moeilijk kunnen zijn, maar het gaat uiteindelijk om de veiligheid van de sporters.”

Bespreekbaar maken

Om de veiligheid van de sporters meer op de kaart te zetten, spreekt Renald Majoor regelmatig met beleidsmakers door het hele land. “De rol van de gemeente hierin is belangrijk. Die zorgt ervoor dat sportclubs subsidie krijgen. Daar mag de gemeente voorwaarden aan stellen, om te zorgen dat de sportclubs veiliger worden.”

Ook moet grensoverschrijdend gedrag volgens Majoor een bespreekbaar onderwerp worden. “Het begint al bij dat mensen weten dat er een vertrouwenscontactpersoon is – en dat ze weten wie dat is binnen de club. Het is taboe, dus er wordt niet over gesproken. Maar grensoverschrijdend gedrag blijft een groot probleem als je er niet over praat.”

Vraag jij je af of wat jou overkomen is, valt onder grensoverschrijdend gedrag? Schaam je je voor wat er is gebeurd? Ben je boos, verdrietig of bang? Twijfel je of je er mee naar buiten moet treden? Wil je anderen waarschuwen, maar weet je niet goed hoe? Bij Sporters Helpen Sporters kan je terecht voor een luisterend oor van een lotgenoot. Ga naar: Sportershelpensporters.nl of stuur WhatsApp-bericht naar 06 37556978.

Wil je melding maken van een geval van grensoverschrijdend gedrag, zodat je sportclub daarmee aan de slag kan. Meld het bij de vertrouwenspersoon of het bestuur van je club. Of, als je dat niet prettig vindt, bij Centrum Veilige Sport: centrumveiligesport.nl

Ben jij bestuurder van een sportclub en wil je weten wat jij kunt doen? SportUtrecht staat klaar om je te helpen. Kijk op www.sportutrecht.nl/sociale-veiligheid voor meer informatie en de toolkit.