Grieks restaurant in Utrechtse wijk Lunetten opnieuw slachtoffer van criminelen; twee inbraken in één nacht

Het Griekse restaurant Aphrodite op Zevenwouden 216 in Lunetten is in de nacht van 12 op 13 april wederom slachtoffer geworden van criminelen. Er werd die nacht maar liefst twee keer ingebroken in het restaurant. De politie is op zoek naar getuigen.

Het jaar begon met een domper voor Shamida, eigenaar van Aphrodite. In de avond van 26 januari was het restaurant slachtoffer van een gewapende overval. Twee verdachten kwamen rond 19.50 uur binnen, bedreigden een medewerker met een wapen en deden een greep in de kassa.

In de nacht van 22 op 23 maart was het weer raak: inbrekers sloegen een raam aan diggelen en gingen ervandoor met de kassa. En in de nacht van 12 op 13 april drongen er dus opnieuw ongenode gasten het restaurant binnen – nu niet één, maar twee keer.

Dubbele inbraak

Om 2.15 uur kregen agenten een melding van het inbraakalarm en snelden daarop naar Aphrodite. Volgens de agenten waren de inbrekers nergens meer te bekennen toen ze ter plaatse kwamen. Om 6.50 werd er wederom ingebroken. Onbekend is of het om dezelfde inbrekers gaat.

De politie doet onderzoek naar de verschillende incidenten. Getuigen, of mensen die camerabeelden bezitten die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek, worden gevraagd zich te melden.

