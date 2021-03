Griftpark heeft nieuw toiletgebouw: ‘Draagt bij aan bewegingsvrijheid van mensen met een aandoening’

In het Griftpark in Utrecht staat een nieuw toiletgebouw. Het gebouw heeft twee urinoirs en twee zittoiletten, waarvan er één rolstoeltoegankelijk is. Gebruik van de toiletten is gratis en kan tussen 7.00 en 22.00 uur.

Het toiletgebouw is eerder geplaatst dan de geplande opening op 1 april. Volgens de gemeente is dat omdat er op dit moment weinig openbare toiletvoorzieningen open zijn.

Kees Diepeveen, wethouder Openbare Ruimte: “De beperkte toiletvoorzieningen zijn vervelend voor iedereen die een ommetje maakt of de stad bezoekt, maar voor mensen met een aandoening kan het problematisch zijn. Voor hen is het nog belangrijker om een toilet in de buurt te hebben dan voor anderen. Dit toiletgebouw draagt bij aan hun bewegingsvrijheid.”

Meer toiletten

De gemeente wil meer openbare toiletten in het centrum van de stad. Het streven is dat in drukbezochte gebieden binnen 250 meter loopafstand altijd een openbaar toilet te vinden is. Afgelopen tijd zijn al vaker openbare toiletten bijgeplaatst, zoals de uriliften in het centrum.

Het nieuwe toiletgebouw in het Griftpark is opgenomen in de HogeNood-app, waarmee openbare toiletten beter vindbaar zijn.