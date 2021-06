Griftpark in Utrecht wordt niet afgesloten in de nachtelijke uren, wel komt er een wijkboa

Het Griftpark in Utrecht blijft ook ‘s nachts toegankelijk. Er werd gesproken over een nachtelijke afsluiting om overlast tegen te gaan, maar dat gaat niet gebeuren. Wel heeft de gemeente een aantal andere maatregelen verzonnen om de problemen in het park aan te pakken.

Het Griftpark was samen met Park Lepelenburg en het Wilhelminapark een tijdje verboden gebied tussen 22.00 en 06.00 uur. De maatregel was van tijdelijke aard en werd ingevoerd om overlast tegen te gaan die ontstond in de parken toen horecazaken om 22.00 uur de deuren moesten sluiten.

Ondertussen zijn de drie parken weer 24 uur per te dag te bezoeken. De gemeente heeft de afgelopen periode onderzocht of het zinvol is om het Griftpark definitief verboden gebied te maken in de nacht, om daarmee onder andere geluidsoverlast en overlast van drugsdealers tegen te gaan.

Hek

Nu zegt de gemeente dat een nachtelijke sluiting een te zware maatregel is. Deze maatregel kan juridisch namelijk alleen ingevoerd worden als het park wordt onttrokken aan de openbaarheid. Dat betekent dat er een hek om het Griftpark moet komen.

Daarnaast verwacht de gemeente dat door de afsluiting de drukte in omliggende gebieden groter wordt. “Dat terwijl ook de andere parken nu al goed worden bezocht. Daardoor lijkt het realistisch dat er een domino-effect gaat plaatsvinden […]”, aldus de gemeente.

Wijkboa

Wat wel is gedaan om de problemen in het park aan te pakken is de tijdelijke invoering van één wijkboa voor de wijk Noordoost. “Deze wijkboa zal in de wijk Noordoost aan het werk gaan, met een taakaccent op het Griftpark.” Dit houdt in dat deze boa zoveel mogelijk in het Griftpark aanwezig is.

Daarnaast kunnen omwonenden van het park een telefoonnummer krijgen van een overlasttelefoon. “Daarmee is er altijd een korte lijn met toezicht.”

Tot slot werd er ook gedacht over een alcoholverbod. Dit wordt niet ingevoerd in het Griftpark. Het draagvlak voor de maatregel is laag volgens de gemeente.