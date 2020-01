Grijze muren in Stationspleinstalling blijven grijs

Er komt geen muurkunst in de grote fietsenstalling onder het Stationsplein in Utrecht. De architect noemt het een onacceptabele aantasting van het ontwerp.

De grijze muren van de grote fietsenstalling kunnen wel een kleurtje gebruiken, vond fractievoorzitter van de PvdA in Utrecht, Rick van der Zweth. Hij deed een oproep aan de gemeente om te kijken of er meer ruimte is voor muurkunst voor onder meer de stalling.

De architect van de stalling van Ector Hoogstad Architecten is echter duidelijk: “In het architectonische concept van de fietsparkeergarage spelen helderheid en rust een hoofdrol. De eenvoudige betonnen wanden zijn daarin essentieel. Het is voor ons uitgesloten dat deze worden bekleed, beschilderd of beplakt; dat zou een onacceptabele aantasting van ons ontwerp zijn.”

Ook zou de eenvoudige kleurstelling in grote mate bijdragen aan het intuïtief gebruik van de stalling. De wethouder deelt overigens het standpunt van de architect en zegt daarom toe geen wijzigingen te doen aan het ontwerp.