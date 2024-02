Groen langs Oude- en Nieuwegracht in Utrecht wordt nog deze winter flink aangepakt

Het groen langs met de Oude- en Nieuwegracht wordt de komende tijd flink aangepakt. Zo komen er 17 nieuwe bomen, worden er een aantal exemplaren gekapt en ook verdwijnen er een paar stronken. Eén boom, die nu nog te dicht op een andere boom staat, wordt verplaatst.

“Al eeuwenlang zijn er bomen op de werven”, schrijft de gemeente Utrecht. “Ze slaan regenwater op en zorgen voor schaduw en verkoeling. We willen de bomen op de werven zoveel mogelijk behouden. Helaas lukt dit niet altijd, deze boom kappen we dan. Voor elke boom die we kappen, planten we ook een boom terug in het wervengebied.”

Voor het einde van maart wil de gemeente in totaal 17 nieuwe bomen langs de werven planten. Verreweg het merendeel, namelijk 15 stuks, komt langs de Oudegracht en twee bomen wordt op de werven van de Nieuwegracht geplant. “We planten verschillende soorten bomen, die passen bij de beperkte ruimte op de werf. Zo zorgen we voor een gezond en afwisselend bomenbestand.”

Zaailing

Op verschillende plekken langs de Oude- en Nieuwegracht worden de komende tijd ook boomstronken verwijderd. Het gaat in totaal om zeven overblijfsels van oude bomen. Langs de Oudegracht worden daarnaast ook nog eens twee zieke bomen, een beschadigde boom, een zaailing die door de bloempot heen is gegroeid en een boom die niet door gemeente is geplant weggehaald. Op de werven van de Nieuwegracht wordt een dode boom verwijderd.

Tot slot wordt tussen de Gaardbrug en Hamburgerbrug één boom verplaatst. Deze staat momenteel te dicht bij een andere boom en krijgt een plekje iets verderop, tussen dezelfde bruggen.