Groen licht voor verkoop kantoorruimte boven Hoog Catharijne in ruil voor meer fietsenstallingen

De gemeente Utrecht heeft toestemming gegeven voor de verkoop van een grote hoeveelheid kantoren boven de winkels van Hoog Catharijne. Als de eigenaar van de panden, vastgoedontwikkelaar Klépierre, doorgaat met de verkoop, moet die als tegenprestatie 1.300 fietsparkeerplekken realiseren in het gebied. Het aantal parkeerplekken komt bovenop de 3.000 plekken die Klépierre volgens eerdere afspraken in het gebied moet realiseren.

Als de kantoorpanden worden verkocht, moeten de nieuwe fietsenstallingen voor 2027 klaar zijn voor gebruik. De gemeente doet een financiële bijdrage aan de ontwikkeling en neemt een deel van het beheer en exploitatie voor haar rekening. Als tegenprestatie stelt de gemeente eisen aan de kwaliteit, aantallen en openingstijden van de fietsenstalling, die onder de verantwoordelijkheid van Klépierre vallen.

De precieze locatie is nog niet bekend, maar uit een rapport van een ingenieursbureau blijkt het verdelen van de stallingsplekken over de noord- en de zuidkant van het winkelcentrum een goede optie voor zowel de vastgoedeigenaar als de gemeente. In totaal zou er ruimte zijn voor 5.800 plekken, riant meer dan de 4.300 plekken die Klépierre mogelijk verplicht wordt. Naar de invulling van de extra ruimte wordt nog onderzoek gedaan.

Verkoop

Zo’n 50.000 vierkante meter aan kantoorruimte gaat er in totaal in de verkoop. Voor de gemeente past de verkoop in combinatie met de nieuwe fietsparkeerplaatsen in de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. “Er komt ruimte voor een nieuwe partij, die kan bijdragen aan de verdere verduurzaming en verbetering van kantoorruimtes in de stad.” De verkoop moet zorgen voor een betere kwaliteit van de panden en een diverser aanbod aan mogelijkheden. Dat moet uiteindelijk een positief effect op het hele stationsgebied opleveren.

