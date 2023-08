Groene gevel aan het Vredenburg in Utrecht wordt gedemonteerd

De bekende groene gevel aan het Vredenburg in Utrecht moet er nu toch echt aan geloven; maandagochtend zijn werklui begonnen met het verwijderen van de platen. Wie de hoop had dat daarachter nog de historische gevel zat, lijkt bedrogen uit te komen.

De groene gevel aan het Vredenburgplein wordt niet vaak omschreven vanwege zijn mooiheid. Regelmatig als DUIC een foto publiceert met dit pand erop dan volgen de negatieve reacties. Maar de gevel ondergaat de komende tijd een metamorfose.

Recent is een sloopvergunning aangevraagd voor de gevel van Vredenburg 4. Perry Sport verhuisde in 2018 naar de overkant waarna er verschillende zaken in het pand hebben gezeten. Als laatste sloot enkele maanden geleden de Vintage Department Store er de deuren. Nu blijkt dat kledingwinkel Pull & Bear zich er wil vestigen. De winkel wordt vanbinnen opnieuw ingericht en verder blijkt dat de gevel dus een transformatie wacht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Uit tekeningen van de architect blijkt dat er rood/bruin metselwerk op de gevel komt, met kozijnen en ramen afgewerkt met graniet. Eerder beschreven we hier al de huidige, en historische, gevel van Vredenburg 4.

Maandagochtend zijn ze begonnen met het verwijderen van de groene platen. Eén voor één worden ze naar beneden gehaald. Hoewel het bij de eerste rij leek dat de authentieke bakstenen nog bewaard waren gebleven, bleek na de volgende rij groene platen dat er ook veel betonblokken achter de groene platen zitten.