GroenLinks, ChristenUnie en PvdA willen voedselpas voor Utrechters met laag inkomen

De Utrechtse fracties van GroenLinks, ChristenUnie en PvdA willen dat er een voedselpas komt voor Utrechters met een laag inkomen. Met zo’n pas zouden inwoners met weinig geld levensmiddelen kunnen kopen bij de supermarkt of op de markt.

Binnenkort begint in Rotterdam een pilot, waarbij 120 gezinnen die weinig te besteden hebben een pinpas krijgen met ‘geoormerkt’ geld voor levensmiddelen. De Utrechtse fracties vinden die pilot een mooie aanleiding om te laten onderzoeken of dit voor Utrecht ook een goed idee is.

GroenLinks, ChristenUnie en PvdA vragen het college donderdag om te onderzoeken of ook in Utrecht animo is voor een voedselpas. Mensen die weinig te besteden hebben, hebben recht op een pakket van de voedselbank, maar dat is volgens fractievoorzitter van GroenLinks Julia Kleinrensink niet altijd een uitkomst.

Zelf kiezen

“We zijn erg blij met de voedselbanken”, zegt Kleinrensink, “maar we zien ook dat het ophalen van een pakket voor sommige mensen een behoorlijke drempel is. Mensen willen het liefst zelf hun eten kunnen uitzoeken. De inhoud van een voedselpakket sluit niet altijd aan op iemands dieet of voorkeuren.”

De voedselpas zou mensen de mogelijkheid geven zelf in de supermarkt hun producten te kiezen. “Daarmee draag je bij aan hun eigenwaarde. Bovendien kunnen mensen producten kiezen die aansluiten bij hun eetwensen”, aldus Kleinrensink.

Voedselbankplus

De partijen wijzen ook op de Voedselbankplus, die in Leidsche Rijn dit jaar hun ‘sociale winkel’ opende. Mensen die in aanmerking komen voor de voedselbank kunnen daar met een puntensysteem zelf kiezen welke producten ze in hun pakket willen.

“Wat mij betreft kijken we of we dat verder uit kunnen bouwen met een voedselpas, natuurlijk in gesprek met de Voedselbank en met de mensen die daar gebruik van maken”, zegt Kleinrensink.