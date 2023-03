GroenLinks grootste partij in gemeente Utrecht, gevolgd door D66

De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen laat zien dat GroenLinks de grootste partij is in de gemeente Utrecht. Daarna volgt D66. Beide partijen hebben wel minder stemmen behaald in vergelijking met de verkiezingen voor de provincie 4 jaar geleden.

GroenLinks behaalde in de gemeente Utrecht 22,1 procent van de stemmen en D66 behaalde 13,6 procent. Daarna volgt PvdA (9,3 procent), Partij voor de Dieren (8,7 procent), VVD (8,7 procent) en Volt (8,3 procent).

BBB heeft in de meeste provincies in Nederland goed gescoord, in de gemeente Utrecht hebben ze 5,2 procent van de stemmen behaald. Het opkomstpercentage in de gemeente was 61,8 procent.

Nog niet in alle gemeenten in de Provincie Utrecht zijn de stemmen geteld, voorlopig staat GroenLinks in totaal op kop. Daarna volgt BBB.

Bekijk hieronder de uitslag van de Provinciale Statenverkiezing van de gemeente Utrecht. Bij de eerste grafiek zijn de cijfers afgerond.