GroenLinks Utrecht is niet te spreken over geur verspreidende reclameborden en wil maatregelen tegen ‘geurterreur’

Je loopt over straat en ineens dringt de geur van friet je neus binnen. Niet omdat je langs een snackbar loopt, maar omdat een reclamebord die geur verspreidt. De Utrechtse fractie van GroenLinks is niet blij met een experiment dat fastfoodketen McDonalds onlangs in Utrecht deed met zulke reclameborden. De partij vraagt de wethouder om maatregelen om deze ‘geurterreur’ te kunnen weren.

McDonalds deed in Utrecht en Leiden onlangs een experiment met reclameborden die naar friet ruiken. Een filiaal van McDonalds plaatste frietbakjes in billboards, die de geur vervolgens verspreidden in de omgeving. Ook in andere reclameborden zouden weleens geurdispensers zijn gebruikt.

De Utrechtse fractie van GroenLinks is niet te spreken over het gebruik van geurreclame en vindt dat het een grens over gaat. “De strijd om de aandacht van de consument is daarmee niet meer alleen af en toe storend, maar potentieel ook invasief. Aan een geur is moeilijk te ontsnappen”, stelt de fractie. GroenLinks wil dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) maatregelen neemt tegen de ‘geurterreur’.

Reclameverordening

De gemeente Utrecht heeft een zogenoemde ‘reclameverordening’, waarin regels staan waaraan reclames in de stad moeten voldoen. In de reclameverordening staat dat reclame geen ‘(licht)hinder of gevaar’ mag veroorzaken, maar er staat niks specifieks over geur. GroenLinks wil dan ook weten of het college ook vindt dat geur ‘zeer hinderlijk’ kan zijn en of dat voldoende reden is om geurreclames uit Utrecht te weren.

Mocht dat niet het geval zijn, dan hoopt GroenLinks dat het college bereid is om aanvullende maatregelen te nemen. Tot slot wil de raadspartij nog weten of er toestemming is gegeven voor het experiment van McDonalds en hoe die toestemming dan tot stand is gekomen.

Een video van hoe het reclamebord met frietgeur werkt: