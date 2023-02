Groep jongens mishandelt en besteelt 17-jarige jongen op Herculesplein in Utrecht

De politie is op zoek naar getuigen van een diefstal met geweld. Het incident vond in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 februari plaats op het Herculesplein in Utrecht. Een 17-jarige jongen uit Amersfoort raakte hierbij gewond.