Groep mannen met elkaar op de vuist op Jaarbeursplein in Utrecht Foto: Twitteraccount Operationeel Expert Utrecht Centrum

Meerdere mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag met elkaar op de vuist gegaan op het Jaarbeursplein in Utrecht. Twee personen zijn aangehouden. Dat meldt wijkagent Emile Vermeulen via Twitter.