Groep omwonenden niet blij met plan herinrichting Weerdsingel

Het ‘Actiecomité Weerdsingel OZ’ is niet blij met de plannen van de gemeente Utrecht voor de herinrichting van de straat. De plannen zijn bedoeld om de singel veiliger en comfortabeler te maken. Het actiecomité gelooft er niet in en staat lijnrecht tegenover de gemeente. Om hun standpunt kracht bij te zetten zijn ze een petitie begonnen.

De gemeente werkt al langer aan de plannen voor de herinrichting van onder meer de Weerdsingel-Oostzijde. De aanpak van de singel maakt deel uit van het Actieplan Utrecht fietst. Dit plan moet zorgen voor een beter netwerk van fietsroutes door de stad. Verschillende routes langs de singel, zoals de Wittevrouwen-, Malie- en Tolsteegsingel, zijn hiervoor al aangepast.

Tekst gat verder onder afbeelding

Het idee is, dat fietsers snel en ongestoord langs de zogeheten doorfietsroutes kunnen rijden. De routes moeten aan de ene kant de bereikbaarheid van de stad voor fietsers vergroten. Aan de andere kant moeten de routes ook aantrekkelijk zijn voor recreatieve fietsers.

In het actieplan staat dat de doorfietsroutes voor een gedeelte worden geasfalteerd voor het comfort, voor de herkenbaarheid krijgen de routes een rode kleur asfalt. Alleen in het historische deel van de binnenstad, binnen de singels, en in specifieke uitzonderingen komt niet het ‘standaard’ rode asfalt.

‘Racebaan’

Het Actiecomité Weerdsingel OZ ziet niets in de rooskleurige plannen van de gemeente Utrecht. De nieuwe Weerdsingel-Oostzijde wordt volgens hen een ‘versmalde, geasfalteerde racebaan’ die voor iedereen onveiliger is. Zij willen graag dat de klinkers en de rotondes blijven liggen waar ze liggen.

“Besteed dat budget liever in wijken waar het nodig is”, zegt Marianne Elsakkers. Ze woont aan de Weerdsingel-Oostzijde en zit in het actiecomité. Eerder praatte zij als lid van de klankbordgroep mee over de nieuwe plannen voor de inrichting van de Weerdsingel-Oostzijde.

Die plannen moet de gemeente nog presenteren in dit eerste kwartaal van 2021. Op dit moment wordt er nog aan gewerkt. Dan kan er ook op worden gereageerd. Waarom is er nu al een petitie? Elsakkers: “De gemeente luistert niet naar ons. De eerste plannen werden in november 2019 op een informatieavond aan ons gepresenteerd. Daar hebben we ook op gereageerd.”

Opnieuw wil de gemeente met dezelfde plannen doorgaan, zegt Elsakkers. Daaronder valt het aanleggen van asfalt. “Mensen gaan daar harder door rijden. Niet alleen de auto’s. Er zijn steeds meer mensen op elektrische fietsen, die hier op hoog tempo voorbijkomen”, vertelt de bewoonster van de Weerdsingel-Oostzijde.

Rotonde

De rotonde bij de Noorderbrug moet volgens de plannen ook verdwijnen. Wat er dan overblijft, is een kruising waar zes straten samenkomen. Elsakkers: “Dan is een rotonde toch een stuk veiliger. Anders kom je met z’n zessen op elkaar af en weet je niet wat je moet doen.”

Ook zouden de verkeersgeleiders, wegverhogingen die het fietspad van de rijbaan scheiden, in de scherpe bochten van de straat moeten verdwijnen. “Dat zijn ‘obstakels’, volgens de gemeente. Maar ze zorgen er wel voor dat niemand meer wordt aangereden en auto’s en fietsers niet meer het water inrijden.”

Het actiecomité is op 21 december de petitie ‘Weerdsingel OZ: geen asfalt – veilig op de fiets’ gestart, tegen de plannen voor de herinrichting. Inmiddels hebben honderden mensen de petitie ondertekend.