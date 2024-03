Groep ‘urgent woningzoekenden’ kraakt pand aan de Helling in Utrecht

Een groep mensen die naarstig op zoek zijn naar een woning heeft een leegstaand pand aan de Helling in Utrecht gekraakt. Dat is te lezen op meerdere A4’tjes die tegen de ramen van het pand zijn geplakt. Het idee is dat dit gebouw op termijn wordt gesloopt voor nieuwe appartementen, maar volgens de huidige bewoners kan het nog wel even duren voordat het zover is.

“Wij zijn een groep urgent woningzoekenden, uit de omgeving. We worden voor onze huisvesting, door onder meer toenemende wachtlijsten, onnodige sloop van betaalbare woningen en explosief groeiende prijzen, geconfronteerd met enorme problemen. […] In deze omstandigheden is het voor ons niet te verkroppen dat bruikbare woonruimte leeg staat. Wij voelen ons onder deze omstandigheden gerechtigd en genoodzaakt ons huisrecht te vestigen in dit pand”, is onder meer te lezen op de A4’tjes op het pand.

Het pand tegenover podium De Helling staat al enige tijd leeg. De gemeente heeft eerder plannen gepresenteerd voor de bouw van 56 woningen op deze plek. Daarvoor moet het huidige gebouw eerst tegen de grond.

Tekst loopt door onder afbeelding

Huisouder

De gemeente heeft ook gezegd dat het de bedoeling is dat de bouw nog dit jaar begint. De groep krakers zegt echter argwanend te zijn over die datum. “Zolang het bestemmingsplan nog niet gewijzigd is en de vergunningen niet rond zijn, kan dit in onze ervaring nog lang duren.”

Tot slot is op de A4’tjes te lezen dat de huidige bewoners geen schade hebben veroorzaakt en er geen gevaar is ontstaan voor de omgeving. “Wij zullen het pand als goede huisouder gebruiken en onderhouden, zodat er geen waardevermindering zal optreden. Ook zullen wij meewerken aan alle handelingen van de eigenaar die een langdurige leegstand van het pand zal tegengaan.”