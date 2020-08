Groepen jongeren zorgen weer voor onrustig avondje in Utrecht

Het was maandagavond weer onrustig in Utrecht. Op verschillende plekken gingen jongeren de straat op om onrust te stoken. De gemeente had daarom voor twee plekken in de stad een noodbevel afgekondigd.

In de omgeving van de Marnixlaan in de Utrechtse wijk Zuilen gooiden jongeren onder andere met vuurwerk. Rond 23.00 uur heeft de gemeente een noodbevel voor het gebied ingesteld. Dit werd naar eigen zeggen gedaan wegens ‘ernstige verstoringen van de openbare orde’.

Ook in Hoograven gold gisteravond vanaf ongeveer 23.50 uur een noodbevel. Daar werden agenten in de omgeving van de Heemstedelaan door jongeren bekogeld met stenen.

Met zo’n noodbevel kan de politie steviger optreden en makkelijker mensen arresteren. Er werden dan ook meerdere aanhoudingen verricht

Het is al meerdere dagen onrustig in Utrecht. Vrijdagavond was het raak in Kanaleneiland en Zaterdag in Overvecht. Er zijn toen in totaal 43 jongeren opgepakt.