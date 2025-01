Grondprijs blijft struikelblok bij islamitische begraafplaats; Verenigde Utrechtse Moslims vraagt provincie om hulp

De gemeente Utrecht en de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO) hebben nog geen overeenstemming bereikt over de kosten van de geplande islamitische begraafplaats op een deel van begraafplaats Tolsteeg. Beide partijen hebben de afgelopen maanden gesprekken met elkaar gevoerd, maar zonder succes. Daarom heeft VUMO aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het verzoek gedaan om de redelijke voorwaarden vast te stellen voor de overdracht van het perceel.

Er wordt al langer gesproken over de komst van een islamitische begraafplaats. De gemeente kreeg in 2020 van meerdere moslimorganisaties het verzoek deze aan te leggen. Het college onderzocht waar in de stad die begraafplaats kon komen. Een deel van begraafplaats Tolsteeg bleek geschikt. De gemeenteraad stemde in februari 2022 in met het plan. Maar sindsdien verloopt het proces moeizaam.

Het grootste struikelblok is de grondprijs. Een externe taxateur heeft de waarde van het stuk land bepaald op basis van het gemeentelijk grondbeleid, waarbij voor maatschappelijke functies een gereduceerde prijs geldt. Op basis van deze taxatie deed de gemeente eind 2023 een voorstel aan VUMO, maar deze organisatie wees het voorstel af.

“VUMO geeft aan een grondprijs conform het gemeentelijk beleid niet redelijk te vinden en stemt daar niet mee in”, schrijf het college in een brief aan de raad. “In de loop van 2024 zijn we met VUMO hierover in gesprek gebleven, maar helaas zijn we niet tot elkaar gekomen.”

VUMO heeft de provincie Utrecht gevraagd om in te grijpen en redelijke voorwaarden voor de grondoverdracht vast te stellen. De provincie onderzoekt de kwestie en verwacht op z’n vroegst in de eerste helft van 2025 een besluit te nemen. Als dat besluit leidt tot overeenstemming, kan de begraafplaats op zijn vroegst medio 2026 in gebruik worden genomen.

Tussentijdse werkzaamheden

Ondanks de impasse gaat de gemeente door met voorbereidende werkzaamheden voor de grondoverdracht, zodat de plannen snel kunnen worden uitgevoerd wanneer de provincie een besluit neemt. Zo moet de grond worden gezeefd om eventuele resten van oude graven te verwijderen. Maar de daadwerkelijke uitvoering van deze werkzaamheden vindt dus pas plaats wanneer er overeenstemming is over de grondverkoop.

De groenstrook tussen begraafplaats Tolsteeg en de achtertuinen van de huizen aan het Houtensepad is inmiddels ook hersteld. De strook was op een aantal plekken te kaal en voor een groot deel begroeid met onkruid en wilde bramen. Ook het hekwerk langs de aangrenzende tuinen is opgeknapt. Dit zorgt voor betere privacy voor bewoners en de aanwezigen op de begraafplaats.