Grondwatervoorraad weer helemaal aangevuld in Utrecht

Vanwege de langdurige neerslag van de afgelopen maanden is de grondwatervoorraad in Utrecht weer helemaal aangevuld. De afgelopen jaren waren juist erg droog, waardoor de grondwaterstanden steeds laag waren.

“Het is nat, natter, natst”, schrijft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) op haar website. “Vanwege deze grote hoeveelheden regen is de bodem helemaal verzadigd: het water kan niet meer in de bodem zakken. Hierdoor stijgt het niveau van het grondwater ook flink.”

Deze hoge grondwaterstand kan voor overlast zorgen. Zo kan er bijvoorbeeld water in de kelder of kruipruimte stromen, en ook kunnen er plassen in de tuin blijven staan. “Op uw eigen perceel bent u zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van grondwateroverlast”, schrijft de gemeente Utrecht. Bij structurele wateroverlast zegt de gemeente wel maatregelen te nemen.

Voorjaar

Het waterschap schrijft verder dat de afgelopen jaren erg droog waren, waardoor de grondwaterstanden steeds laag waren. Vanwege de vele neerslag is deze voorraad weer helemaal aangevuld. De bodem is met andere woorden verzadigd en dat zal volgens het HDSR ook nog wel een tijd zo blijven.

“Doordat het water langzaam wegzakt en er geen verdamping is kunnen de grondwaterstanden wel tot het voorjaar hoog blijven. Helaas is grondwater niet te sturen en zit er niets anders op dan te wachten tot de grondwaterstanden weer dalen.”